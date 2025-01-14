Есть шесть условий. Когда можно оформить ДТП без полиции по новым правилам

В Украине изменились правила оформления европротокола - отныне участникам дорожно-транспортного происшествия (ДТП) не обязательно вызывать полицию. Соответствующие изменения утверждены на законодательном уровне.
Как правильно оформить европротокол в 2025 году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сообщение в Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
Он обращает внимание на то, что с 1 января 2025 года начали действовать новые правила оформления ДТП без участия полиции, предусмотренные обновленным Законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Соответствующие изменения также внесены в Правила дорожного движения, утвержденные постановлением Кабмина.
Водители могут оформить ДТП самостоятельно, если соблюдены следующие условия:
Билошицкий обращает внимание на то, что отныне отменено ограничение по сумме убытков, которое ранее составляло 80 тысяч гривен. Кроме того, максимальный размер страховой выплаты по договорам ОСАГО, заключенным с 2025 года, вырос до 250 тысяч гривен (для договоров, заключенных ранее, лимит составляет 160 тысяч гривен).
Водители могут выбрать между бумажной и электронной формой европротокола. Электронный протокол можно составить через удобную онлайн-систему, которая автоматически проверяет правильность заполнения данных и отправляет информацию в страховые компании и базу данных МТСБУ.
Оформить электронный европротокол можно по ссылке.
Бумажный европротокол. Бланк для бумажного протокола предоставляется страховой компанией при оформлении полиса ОСАГО.
Что нужно сделать:
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, какие последствия ждут участников ДТП, если они решат покинуть место аварии. Покидание места дорожно-транспортного происшествия не освобождает от ответственности, а наоборот, может повлечь дополнительные юридические последствия. За такие действия предусмотрены штрафы, а в отдельных случаях - даже лишение водительского удостоверения.
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