Есть шесть условий. Когда можно оформить ДТП без полиции по новым правилам

Как правильно оформить европротокол в 2025 году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сообщение в Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого .

Он обращает внимание на то, что с 1 января 2025 года начали действовать новые правила оформления ДТП без участия полиции, предусмотренные обновленным Законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Соответствующие изменения также внесены в Правила дорожного движения, утвержденные постановлением Кабмина.

Когда можно составить европротокол без вызова полиции

Водители могут оформить ДТП самостоятельно, если соблюдены следующие условия:

в ДТП участвовали только два транспортных средства,

в результате аварии никто не пострадал физически,

повреждены только транспортные средства,

оба транспортных средства застрахованы по ОСАГО,

водители не находятся в состоянии опьянения или под воздействием лекарственных препаратов,

участники соглашаются относительно обстоятельств аварии.

Билошицкий обращает внимание на то, что отныне отменено ограничение по сумме убытков, которое ранее составляло 80 тысяч гривен. Кроме того, максимальный размер страховой выплаты по договорам ОСАГО, заключенным с 2025 года, вырос до 250 тысяч гривен (для договоров, заключенных ранее, лимит составляет 160 тысяч гривен).

Как оформить европротокол

Водители могут выбрать между бумажной и электронной формой европротокола. Электронный протокол можно составить через удобную онлайн-систему, которая автоматически проверяет правильность заполнения данных и отправляет информацию в страховые компании и базу данных МТСБУ.

Оформить электронный европротокол можно по ссылке.

Бумажный европротокол. Бланк для бумажного протокола предоставляется страховой компанией при оформлении полиса ОСАГО.

Что нужно сделать: