Есть доказательства реальной причастности спецслужб РФ к расстрелам Майдана, – адвокат

В ходе полномасштабной войны активизировалось расследование непосредственного участия российских спецслужб в преступлениях, совершенных во время событий на Майдане 11 лет назад.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал адвокат Небесной Сотни Виталий Титич.
"Как это странно не будет звучать, но полномасштабная война как раз помогла сдвинуться с мертвой точки расследования участия спецслужб РФ в этих преступлениях", – говорит Виталий Титич.
По его словам, все, что происходило на Майдане, начиная с 30 ноября – избиения, пытки студентов под "Стелой", заканчивая терактами в Киеве и Одессе – это реализация стратегии Кремля по провокации "гражданского конфликта", который должен создать видимость оснований для вооруженной агрессии, оккупации Крыма и войны в Донбассе, а потом и широкомасштабной войны.
"Преступления исполнены руками украинских "правохранителей" но у следствия есть доказательства реальной причастности высших должностных лиц спецслужб РФ – заказчиков и организаторов. Применение РФ на территории Украины своих спецслужб, агентов и наемников при наличии последствий подпадают под квалификацию статьи 8bis Римского устава (Преступление агрессии – ред.) То есть Майдан по международному уголовному праву – это начало агрессии РФ", – добавляет Титич.
В то же время утверждать о реально доказанном влиянии РФ возможно только после вступивших в законную силу приговоров.
"Таких приговоров в отношении высокопоставленных чиновников и роли РФ пока нет", – отмечает адвокат Небесной Сотни.
Напомним, американские эксперты реконструировали расстрелы Майдана.
Также аовдкат назвал причину, почему 90% производств по делам Майдана закроют.
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