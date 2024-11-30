Есть доказательства реальной причастности спецслужб РФ к расстрелам Майдана, – адвокат

В ходе полномасштабной войны активизировалось расследование непосредственного участия российских спецслужб в преступлениях, совершенных во время событий на Майдане 11 лет назад.

"Майдан по международному уголовному праву – это начало агрессии РФ"

"Как это странно не будет звучать, но полномасштабная война как раз помогла сдвинуться с мертвой точки расследования участия спецслужб РФ в этих преступлениях", – говорит Виталий Титич.

По его словам, все, что происходило на Майдане, начиная с 30 ноября – избиения, пытки студентов под "Стелой", заканчивая терактами в Киеве и Одессе – это реализация стратегии Кремля по провокации "гражданского конфликта", который должен создать видимость оснований для вооруженной агрессии, оккупации Крыма и войны в Донбассе, а потом и широкомасштабной войны.

"Преступления исполнены руками украинских "правохранителей" но у следствия есть доказательства реальной причастности высших должностных лиц спецслужб РФ – заказчиков и организаторов. Применение РФ на территории Украины своих спецслужб, агентов и наемников при наличии последствий подпадают под квалификацию статьи 8bis Римского устава (Преступление агрессии – ред.) То есть Майдан по международному уголовному праву – это начало агрессии РФ", – добавляет Титич.

В то же время утверждать о реально доказанном влиянии РФ возможно только после вступивших в законную силу приговоров.

"Таких приговоров в отношении высокопоставленных чиновников и роли РФ пока нет", – отмечает адвокат Небесной Сотни.