Джонсон та Трюдо записали спільне звернення до Зеленського та українців: що відомо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернулися до президента України Володимира Зеленського та українського народу. Вони в черговий раз запевнили, що їхня підтримка України непохитна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний допис Трюдо в Twitter .

"Зеленський не лише захищає свою країну, а й українці борються як герої за свою землю. Вони захищають принципи та цінності, які пов'язують нас разом - верховенство закону, суверенність, територіальна недоторканність - принципи, які важливі усьому світу", - заявили вони у зверненні.

За словами Трюдо та Джонсона, на зустрічі G7 вони демонструють більше підтримки Україні.

"Ми збільшуємо санкції (проти РФ, - ред.), ми нарощуємо фінансову підтримку, економічну та військову допомогу (Україні,- ред.). Ми повинні переконатися, що українці продовжуватимуть боротися за наші цінності. І наше повідомлення Володимиру (Зеленському, - ред.), і всім українцям: ми віддаємо честь вашій боротьбі, ми віримо, що вона повністю законна та суттєва для нашого світу. Ми підтримуємо вас, і продовжимо тримати курс", - запевнили вони.