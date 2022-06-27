Джонсон та Трюдо записали спільне звернення до Зеленського та українців: що відомо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернулися до президента України Володимира Зеленського та українського народу. Вони в черговий раз запевнили, що їхня підтримка України непохитна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний допис Трюдо в Twitter.
"Зеленський не лише захищає свою країну, а й українці борються як герої за свою землю. Вони захищають принципи та цінності, які пов'язують нас разом - верховенство закону, суверенність, територіальна недоторканність - принципи, які важливі усьому світу", - заявили вони у зверненні.
За словами Трюдо та Джонсона, на зустрічі G7 вони демонструють більше підтримки Україні.
"Ми збільшуємо санкції (проти РФ, - ред.), ми нарощуємо фінансову підтримку, економічну та військову допомогу (Україні,- ред.). Ми повинні переконатися, що українці продовжуватимуть боротися за наші цінності. І наше повідомлення Володимиру (Зеленському, - ред.), і всім українцям: ми віддаємо честь вашій боротьбі, ми віримо, що вона повністю законна та суттєва для нашого світу. Ми підтримуємо вас, і продовжимо тримати курс", - запевнили вони.
Як повідомлялося, у неділю, 26 червня, у замку Ельмау у Німеччині стартував триденний саміт країн G7. Однією з головних тем переговорів стане Україна та війна, розв'язана Росією.
Додамо, що президент України Володимир Зеленський заявив лідерам "Великої сімки" що хоче, щоб повномасштабна війна Росії проти України завершилася до кінця року, до приходу зими.
Нагадаємо, G7 на саміті в Німеччині затвердили нові санкції проти Росії.
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