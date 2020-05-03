Джонсон розповів про план дій на випадок його смерті від коронавіруса

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів, що на випадок його можливої смерті від коронавіруса вже був розроблений план дій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Він зазначив, що влада країни готувалися до найгіршого сценарію, коли він був поміщений в реанімацію. Лікарі також підготували офіційну заяву на випадок смерті прем'єра в результаті зараження коронавірусом.

"Я не був у прекрасній формі і знав, що був план на випадок непередбачених обставин", - заявив він в інтерв'ю виданню

Джонсон зазначив, що був розчарований тим, що йому не стає краще, а ліки від хвороби немає.

Раніше РБК-Україна писало, що 6 квітня Джонсона перевели в реанімацію з-за коронавіруса. У той же час представники Даунінг-стріт заперечували, що у нього є пневмонія. Джонсона госпіталізували за день до цього, так як його стан погіршився. Про те, що він заразився COVID-19 стало відомо ще 27 березня.

Вже 12 квітня Джонсон був виписаний з лікарні, де він останнім часом проходив лікування від коронавіруса.

До повноцінної роботи прем'єр-міністра Великобританії Джонсон повернувся в понеділок, 27 квітня.