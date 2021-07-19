Джонсон закликав британців бути обережнішими після зняття COVID-обмежень

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав британців бути обережнішими і стежити за своїм здоров'ям після зняття всіх обмежень по коронавірусу . Глава уряду нагадаємо, що в країні циркулює небезпечний штам інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британського прем'єра .

"Необхідно дотримуватися обережності (після зняття обмежень - ред.). Потрібно пам'ятати, що коронавірус активніше в холодну пору року. Крім того, ми бачимо, що "індійський" штам вкрай заразний", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, з півночі 19 липня у Великобританії скасовуються майже всі обмеження, введені для боротьби з коронавірусом. Зокрема, знімається заборона на максимально допустиме число відвідувачів розважальних закладів. Масочний режим також скасований, проте існує рекомендація носити їх в закритих приміщеннях і громадському транспорті.

В силі залишилася вимога піти в карантин при виявленні коронавірусу серед осіб, з якими у людини були безпосередні контакти. Крім того, влада планує заохочувати заклади, які прийматимуть відвідувачів тільки з сертифікатами вакцинації.