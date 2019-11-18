Джонсон після отруєння Скрипалів зустрічався з екс-агентом КДБ, - The Guardian

Нинішній прем'єр-міністр Великоъ Британії Борис Джонсон зустрічався з екс-службовцем Комітету держбезпеки (КДБ) Росії Олександром Лебедєвим незабаром після отруєння сім'ї Скрипалів. Про це передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Британська газета називає Лебедєва колишнім агентом КДБ, оскільки він там раніше служив. Зараз Лебедєв займається бізнесом: у його володінні британські газети The Independent та Evening Standart.

Як пише Guardian, тоді ще на посаді міністра закордонних справ Британії Джоносн у квітні 2018 року без особистої охорони відправився в Італію на вечірку Євгенія Лебедєва - сина бізнесмена. Про поїздку Джонсона стало відомо ще в липні 2019 року, однак Лебедєв-старший спочатку заперечував цю зустріч.

Тепер представник підприємця визнав, що на заході їх зустріч відбулася.



"Він часто їздить в Італію зі своїм сином. Він часто в Європі і за ці роки познайомився там практично з усіма друзями Євгенія. Так що в цій зустрічі немає нічого особливо незвичайного", - сказав представник Лебедєва.

Що стосується минулого Лебедєва - його служби в КДБ, то в інтерв'ю Forbes раніше той зізнався, що дійсно там служив. Проте причетність до спецслужби і роботу в якості агента заперечував.

"Немає у мене ніяких спецслужбовских зв'язків, перестаньте. Це було в 1992 році. Я звільнився, і немає жодного КДБ давним-давно", - заявив Лебедєв.

Газета The Times раніше опублікувала інформацію про те, що ім'я Олександра Лебедєва включили в доповідь про незаконне російське втручання в політику Великоъ Британії. Доповідь був підготовлена місцевим міжпартійним комітетом з розвідки і безпеки. У документі також згадувалося, що Євген Лебедєв неодноразово запрошував Бориса Джонсона на вечірки.

Нагадаємо, в міністерстві безпеки Великобританії повідомили, що уряд країни опублікує парламентський звіт про російське втручання у політику Британії. Документ буде оприлюднено після виборів, які відбудуться 12 грудня.

Сергій Скрипаль, колишній офіцер ГРУ, якого Росія засудила за шпигунство на користь Великої Британії. Його на території британського містечка Солсбері разом з донькою Юлією отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у березні 2018 року. Велика британія звинуватила в цьому Росію.