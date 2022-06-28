Джонсон про побоювання Генштабу Британії: війна не повинна вийти за межі України

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що не думає, що справа дійде до війни з Росією і що докладаються великі зусилля, щоб конфлікт не вийшов за межі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ITV News Politics .

За словами Джонсона, він "не чекає", що Великобританії доведеться воювати з Росією, навіть попри те, що новий голова британських збройних сил Патрік Сандерс каже, що війська мають бути готові "боротися і перемагати", щоб запобігти поширенню війни в Європі.

Зазначимо, що у своєму виступі у вівторок, 28 червня, начальник Генерального штабу генерал Патрік Сандерс сказав, що ніколи не бачив такої явної загрози миру та демократії, як "жорстока агресія" президента Росії Володимира Путіна.

"Це наш момент 1937 року", – сказав він. - Ми не перебуваємо в стані війни, але маємо діяти швидко, щоб не опинитися втягнутими у війну через нездатність стримати територіальну експансію".