Джонсон сподівається до весни перемогти епідемію COVID в Британії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сподівається до весни 2021 року перемогти епідемію COVID у своїй країні. При цьому на тлі нового агресивного штаму британці мають бути готові до "складних часів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його прес-конференції.

"Тепер вакцина є в руках людей, і я думаю, є надія і впевненість в тому, що ми переможемо коронавірус до весни", - зазначив Джонсон.

Він також заявив про небезпеку поширення нового штаму COVID-19 і про необхідність посилення карантину, щоб виграти час для вакцинації літніх людей та інших груп ризику. Джонсон попередив, що британців поки ще чекають складні часи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нова мутація COVID-19 з ПАР, яка вже була виявлена в Британії, змінюється з кожною передачею. Зокрема, вона виявляє слабкі місця імунної системи кожної окремої людини.

У зв'язку з погіршенням ситуації з 26 грудня найвищий рівень карантину введуть в аншлийских графствах Хемпшир, Норфолк, Саффолк, Кембріджшир, Західний Сассекс і Східний Сассекс. Всі ці регіони зараз знаходяться на другому рівні карантину.