Джонсон готується виступити перед британцями щодо ситуації з коронавірусом

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон наступного тижня виступить перед британцями щодо ситуації з коронавірусом. Очікується, що він повідомить громадськості про кризу, яку спровокувала пандемія коронавіруса.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Наголошується, що уряд Джонсона запускає свою систему тестування і відстеження, щоб запобігти другому сплеску спалаху, в той час коли люди почнуть повертатися на роботу.

Економіка Сполученого Королівства з бюджетом в три трильйони доларів переживає найбільш крутий спад за останні три сторіччя. Крім того, Джонсона критикують за найбільшу кількість загиблих в Європі після того, як опозиційні партії заявили, що діяли занадто повільно, щоб протистояти спалаху коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії різко зросло безробіття у зв'язку з введенням карантину через коронавірус.

Нагадаємо, Центральний банк Англії спрогнозував найбільший економічний спад вперше за більш ніж 300 років через карантин.