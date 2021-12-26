Джо і Джилл Байден звернулися до американських військових на Різдво

Спілкування було організовано по відеозв'язку з Білого дому. Президент і перша леді поспілкувалися з військовослужбовцями з ВПС в Катарі, військово-морських сил в Румунії, морською піхотою і береговою охороною в Бахрейні, з космічними силами в Аврорі та іншими.

Президент подякував військовим за те, що вони завжди готові, завжди пильні і назвав військових "твердим сталевим хребтом нації".

"Ми з Джилл знаємо, як важко нашим солдатам і їх сім'ям розлучатися в цей час єдності. Сьогодні ми хотіли скористатися можливістю, щоб подякувати вам. Ми вдячні за все, що вони роблять для нашої свободи, безпеки і процвітання", - написав президент США.