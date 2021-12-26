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Джо і Джилл Байден звернулися до американських військових на Різдво

Автор: Наталья Скороход

Президент і перша леді США Джо і Джил Байден поспілкувалися з американськими військовими в Різдво. Вони висловили їм подяку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Спілкування було організовано по відеозв'язку з Білого дому. Президент і перша леді поспілкувалися з військовослужбовцями з ВПС в Катарі, військово-морських сил в Румунії, морською піхотою і береговою охороною в Бахрейні, з космічними силами в Аврорі та іншими.

Президент подякував військовим за те, що вони завжди готові, завжди пильні і назвав військових "твердим сталевим хребтом нації".

"Ми з Джилл знаємо, як важко нашим солдатам і їх сім'ям розлучатися в цей час єдності. Сьогодні ми хотіли скористатися можливістю, щоб подякувати вам. Ми вдячні за все, що вони роблять для нашої свободи, безпеки і процвітання", - написав президент США.

Нагадаємо, що у США авіакомпанії скасували Різдвяні рейси. Сім'ї не змогли подорожувати через поширення вірусу "Омікрон".

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДжилл Байден