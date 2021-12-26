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Джо і Джилл Байден звернулися до американських військових на Різдво

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США, Неділя 26 грудня 2021 03:10
Джо і Джилл Байден звернулися до американських військових на Різдво Фото: Джо і Джилл Байден подякували американських військових на Різдво (twitter.com/POTUS)
Автор: Наталья Скороход

Президент і перша леді США Джо і Джил Байден поспілкувалися з американськими військовими в Різдво. Вони висловили їм подяку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Спілкування було організовано по відеозв'язку з Білого дому. Президент і перша леді поспілкувалися з військовослужбовцями з ВПС в Катарі, військово-морських сил в Румунії, морською піхотою і береговою охороною в Бахрейні, з космічними силами в Аврорі та іншими.

Президент подякував військовим за те, що вони завжди готові, завжди пильні і назвав військових "твердим сталевим хребтом нації".

"Я часто говорив, що як нація у нас багато зобов'язань, але у нас є тільки одне воістину священне зобов'язання - належним чином підготувати тих, кого ми посилаємо в біду, і піклуватися про вас і ваших сім'ях, поки ти пішов і коли повернешся додому. Це тому, що ви всі робите те, що робите, американці по всій країні можуть святкувати зі своїми близькими", - сказав Байден.

Джилл Байден зазначила, що їхній родині знайомий досвід перебування близьких за кордоном під час Різдва. Вона привела в приклад свого покійного сина Бо, який служив в Іраку і батька, який служив на Тихому океані під час Другої світової війни.

"Мені дуже шкода, що тобі довелося виїхати. Ми знаємо, як воно вашим сім'ям мати те вільне місце за столом, як і у нас", - сказала вона бійцям.

На своїй сторінці в Twitter Джо Байден розмістив фото спілкування з військовими.

"Ми з Джилл знаємо, як важко нашим солдатам і їх сім'ям розлучатися в цей час єдності. Сьогодні ми хотіли скористатися можливістю, щоб подякувати вам. Ми вдячні за все, що вони роблять для нашої свободи, безпеки і процвітання", - написав президент США.

Нагадаємо, що у США авіакомпанії скасували Різдвяні рейси. Сім'ї не змогли подорожувати через поширення вірусу "Омікрон".

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