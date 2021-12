Джо і Джилл Байден звернулися до американських військових на Різдво

Спілкування було організовано по відеозв'язку з Білого дому. Президент і перша леді поспілкувалися з військовослужбовцями з ВПС в Катарі, військово-морських сил в Румунії, морською піхотою і береговою охороною в Бахрейні, з космічними силами в Аврорі та іншими.

Президент подякував військовим за те, що вони завжди готові, завжди пильні і назвав військових "твердим сталевим хребтом нації".

"Я часто говорив, що як нація у нас багато зобов'язань, але у нас є тільки одне воістину священне зобов'язання - належним чином підготувати тих, кого ми посилаємо в біду, і піклуватися про вас і ваших сім'ях, поки ти пішов і коли повернешся додому. Це тому, що ви всі робите те, що робите, американці по всій країні можуть святкувати зі своїми близькими", - сказав Байден.

Джилл Байден зазначила, що їхній родині знайомий досвід перебування близьких за кордоном під час Різдва. Вона привела в приклад свого покійного сина Бо, який служив в Іраку і батька, який служив на Тихому океані під час Другої світової війни.

"Мені дуже шкода, що тобі довелося виїхати. Ми знаємо, як воно вашим сім'ям мати те вільне місце за столом, як і у нас", - сказала вона бійцям.

На своїй сторінці в Twitter Джо Байден розмістив фото спілкування з військовими.

"Ми з Джилл знаємо, як важко нашим солдатам і їх сім'ям розлучатися в цей час єдності. Сьогодні ми хотіли скористатися можливістю, щоб подякувати вам. Ми вдячні за все, що вони роблять для нашої свободи, безпеки і процвітання", - написав президент США.

Jill and I know how hard it is for our troops and their families to be apart during this season of togetherness. So today, we wanted to take the opportunity to say thank you. We’re grateful for all they do to make our freedom, security, and prosperity possible. pic.twitter.com/VSIjOYVezj