У Джерсі-Сіті сталася стрілянина в магазині, є жертви

Фото: місце події (twitter.com/hypervocal)

Загинули чотири людини

У місті Джерсі-Сіті (штат Нью-Джерсі, США) сталася стрілянина, в результаті якої загинув офіцер поліції і ще як мінімум троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За словами мера міста Стівена Фулопа, другий офіцер і ще двоє людей отримали поранення. Стрілянина велася не менше години в районі міста Грінвілл, який знаходиться через річку Гудзон від Нью-Йорка.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що кількість жертв зросла до шести.

Привід для інциденту ще не встановлено. Представники влади кажуть, що не вірять, що це був теракт.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що стрілянина почалася в магазині, в якому забарикадувалися двоє підозрюваних.

Нагадаємо, кількість загиблих під час стрілянини в Чехії 10 грудня зросла до шести. Зловмисник стріляв з лікарні.