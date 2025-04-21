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"Дженоа" Малиновского не сыграет сегодня из-за смерти Папы Римского: известна новая дата матча

Генуя, Понедельник 21 апреля 2025 17:48
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"Дженоа" Малиновского не сыграет сегодня из-за смерти Папы Римского: известна новая дата матча Фото: Матчи чемпионата Италии 21 апреля не состоятся (facebook.com/genoaCFCofficial)
Автор: Андрей Костенко

Матчи чемпионата Италии по футболу во всех дивизионах, которые должны были быть сыграны 21 апреля, перенесены из-за смерти понтифика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х Серии А.

В понедельник, 21 апреля в элитной лиге чемпионата Италии должны были состояться четыре заключительные встречи 33-го тура. Старт всех был запланирован на 19:30 по киевскому времени.

На поединки должны были выйти:

  • "Дженоа" - "Лацио"
  • "Парма" - "Ювентус"
  • "Кальяри" - "Фиорентина"
  • "Торино" - "Удинезе"

Также на этот день были запланированы 10 матчей Серии В и три - молодежного чемпионата. Все они отменены в знак траура из-за смерти Папы Римского Франциска.

Перенесенные поединки Серии А состоятся в среду, 23 апреля и начнутся в 19:30 по Киеву.

Среди четырех отмененных матчей элитной лиги, один - с участием клуба украинца Руслана Малиновского. "Дженоа" должна была на своем поле принять римский "Лацио". Украинский полузащитник не смог бы принять в нем участие из-за повреждения на тренировке, которое он получил перед игрой прошлого тура с "Вероной". Об этом накануне сообщил главный тренер "грифонов" Патрик Виейра.

После 32-х матчей команда из Генуи занимает в Серии А 12-е место. Малиновский из-за травм пропустил большую часть сезона: он сыграл лишь в 9-ти поединках чемпионата, в которых отметился двумя результативными передачами.

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