"Дженоа" Малиновского не сыграет сегодня из-за смерти Папы Римского: известна новая дата матча

Матчи чемпионата Италии по футболу во всех дивизионах, которые должны были быть сыграны 21 апреля, перенесены из-за смерти понтифика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х Серии А .

В понедельник, 21 апреля в элитной лиге чемпионата Италии должны были состояться четыре заключительные встречи 33-го тура. Старт всех был запланирован на 19:30 по киевскому времени.

На поединки должны были выйти:

"Дженоа" - "Лацио"

"Парма" - "Ювентус"

"Кальяри" - "Фиорентина"

"Торино" - "Удинезе"

Также на этот день были запланированы 10 матчей Серии В и три - молодежного чемпионата. Все они отменены в знак траура из-за смерти Папы Римского Франциска.

Перенесенные поединки Серии А состоятся в среду, 23 апреля и начнутся в 19:30 по Киеву.

Среди четырех отмененных матчей элитной лиги, один - с участием клуба украинца Руслана Малиновского. "Дженоа" должна была на своем поле принять римский "Лацио". Украинский полузащитник не смог бы принять в нем участие из-за повреждения на тренировке, которое он получил перед игрой прошлого тура с "Вероной". Об этом накануне сообщил главный тренер "грифонов" Патрик Виейра.

После 32-х матчей команда из Генуи занимает в Серии А 12-е место. Малиновский из-за травм пропустил большую часть сезона: он сыграл лишь в 9-ти поединках чемпионата, в которых отметился двумя результативными передачами.