Дженніфер Еністон розкрила всю правду про Голлівуд

Популярна американська актриса Дженніфер Еністон перед початком кар'єри в Голлівуді була змушена скинути більше 13 кілограмів. Про це вона розповіла в книзі Соула Аустерліца "Покоління друзів: погляд інсайдера на серіал, який ознаменував цілу телевізійну еру" в честь 25-ї річниці виходу на екрани серіалу "Друзі", пише The Daily Mail.

Порадив скинути зайві кілограми актрисі її агент. Вона повинна скинути 13,5 кг, якщо хотіла залишитися в Голлівуді. Лос-Анджелес був жорстоким місцем для актриси.

"Тут не просто бути жінкою, і агент Дженніфер Еністон був з нею відвертою", — йдеться в книзі.

Аустерліц пише, що проблем із зайвою вагою Еністон не відчувала, але так як вважається, що камера додає близько п'яти кілограмів, їй довелося сісти на дієту.

Дженніфер Еністон розкрила всю правду про Голлівуді (фото: facebook.com/thejenniferanistonpage)

В інтерв'ю виданню The Rolling Stone, яке вийшло в 1996 році, актриса розповідала про те, що відчуває на собі тиск через необхідність бути дуже стрункою.

"Мій агент був зі мною відвертий. Це було найкраще, що він для мене зробив. Гидка особливість Голлівуду в тому, що я не отримувала багато роботи через те, що важила багато", — говорила Еністон у розмові з журналістами.

Але, за визнанням зірки серіалу "Друзі", в кінці кінців стежити за своїм харчуванням було непоганою ідеєю, адже до цього основу її раціону становила картопля-фрі та молочні шейки.

Нагадаємо, що раніше принц Гаррі домагався до зірки серіалу "Друзі".