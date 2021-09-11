Джелялова звинуватили в скоєнні диверсії, а Рада заборонила сексизм в рекламі: новини за 10 вересня

Заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову висунули звинувачення у вчиненні диверсії, Верховна рада заборонила сексизм в рекламі, спікер Дмитро Разумков вдруге захворів на коронавірус. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 10 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

Окупанти в Криму звинуватили Джелялова у вчиненні диверсії. Йому загрожує 15 років

Окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні диверсії. Раніше його підозрювали в "пособництві". Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

"Таким чином, слідство ФСБ перекваліфіковувало інкриміноване Наріманом діяння з пособництва у скоєнні диверсії на повноцінну участь в скоєнні диверсії, чим й посилив звинувачення", - відзначає Полозов. За словами адвоката, Джелялов відмовився надавати показання під час допиту.

Рада заборонила сексизм у рекламі

Верховна рада України у другому читанні прийняла законопроект №3427 про протидію дискримінації за ознаками статі в рекламі. Відповідне рішення підтримали 307 народних депутатів.

У пояснювальній записці йдеться, що щорічно в Державну службу з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів та в офіс омбудсмена надходить понад 500 скарг на сексизм в рекламі. Тільки в 2019 році рекламодавці заплатили понад 2 млн гривень мільйонів гривень штрафів за поширення дискримінаційної реклами.

Разумков вдруге захворів на коронавірус. Працюватиме дистанційно

У Дмитра Разумкова виявили коронавірус, попри те, що він хворів на нього торік в листопаді. Голова ВР продовжить свою роботу дистанційно. Про це він повідомив на своій сторінці у Facebook.

"Сьогодні, наприклад, такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень поважних гостей. Тест виявив мене", - відзначив Разумков.

Росія готова до відновлення відносин з Україною, - Лавров

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія готова до відновлення відносин з Україною. За його словами, російська сторона постійно підкреслює свою готовність. "Ми постійно підкреслюємо нашу готовність відновити нормальні відносини з Україною, тому що український народ нам є дуже близьким, братнім. Про це не раз говорив президент, написав спеціальну статтю", - сказав він.

Водночас голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников назвав умову початку повномасштабної війни з Україною. Він заявив, що таке можливо тільки в разі провокації з боку Києва.

В Україні запрацювали ще 20 камер автофіксації порушень ПДР: де саме

На українських дорогах запрацювали ще 20 приладів системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Вони запрацювали у п'яти містах та одній області.

Так, прилади правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, почали працювати на автомобільних дорогах Полтавської області, а також у містах Кременчук, Миколаїв, Полтава, Харків та Чернівці.

Погода на вихідних принесе в Україну тотальне сонце та всеохопне тепло

Погода в Україні на вихідних, 11 і 12 вересня, порадує теплом і сонцем, а також відсутністю опадів. Ідилію "бабиного літа" вже на початку наступного тижня підмочать грозові дощі в ряді регіонів, але в цілому температура повітря залишиться комфортною.

Також експерт попередила, що вже через тиждень ситуація з погодою може кардинально змінитися - значно похолодає і затягнуть "противні осінні дощі".