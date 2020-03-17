Джек Ма і Ярославський нададуть Україні тест-систем на коронавірус на 80 млн дол.

Найбагатша людина Азії Джек Ма і власник DCH Олександр Ярославський організовують поставку в Україну тест-систем для діагностики коронавірусу на 80 млн доларів. Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з представниками великого бізнесу.

Вже в суботу тест-системи у кількості, достатній для 1 млн осіб, будуть в Україні, їх направлять в лікарні й військовим, зазначив очільник держави.

Як повідомляло РБК-Україна, Олександра Ярославського і Джека Ма пов'язують давні дружні стосунки. Китайський мільярдер навіть побував на запрошення Ярославського в Харкові й виступив перед студентами ХНУ ім. Каразіна.

Пізніше бізнесмени відвідали економічний форум у Києві, а Джек Ма окремо передавав вітання Харківському національному університету ім. Каразіна з 215-річним ювілеєм.

Нагадаємо, 16 березня президент Володимир Зеленський провів в Офісі президента зустріч з українськими бізнесменами та олігархами. На зустрічі обговорювалася координація дій влади та бізнесу в рамках боротьби з епідемією коронавірусу.

За станом на 16 березня, в Україні офіційно підтвердили 7 випадків зараження COVID-19, в тому числі два в Києві та один летальний випадок.