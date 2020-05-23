Джамала умилила зворушливим фото із синочком і звернулася за порадою

Джамала на останніх місяцях вагітності всерйоз задумалася про те, як пояснити дворічному синові, що скоро у нього з'явиться братик або сестричка. Відома співачка, яка нещодавно розмірковувала про життя після карантину, знову звернулася до армії своїх шанувальників за порадою.

36-річна артистка опублікувала в Instagram зворушливі знімки з синочком Еміром-Рахманом. Джамала для сімейної фотосесії вдома вбралася в стильний чорний наряд, а на малюку була яскрава помаранчева легка кофточка і сині штанці та шкарпетки з білим візерунком.

"Еміру тільки 2 роки, і він просто зацікавлено дивиться на мій живіт. А коли я кажу, що там його чекає друг/подруга, він говорить: "відчини!" Все логічно! Діти в його віці вірять в те, що можна побачити і помацати", - зазначила співачка.

Також Джамала зізналася, що чула про таку традицію чи прийом, коли старшій дитині батьки дарують подарунки від новонародженого - це сприймається як знак дружби. І це тільки один з багатьох варіантів.

Тому артистка попросила прихильників поділитися власним досвідом.

"Батьки, а як ви пояснювали старшим дітям, що у них скоро з'явиться братик чи сестричка? І як дитина реагувала? Що ви говорили/робили, щоб не виникало ревнощів?" - запитує Джа.

Джамала з сином (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фани жваво відреагували на питання Джамали і засипали її порадами - лайфхаками, як можна діяти в такому випадку.

У нас різниця між старшими 3.10, між молодшими 3.5. Дуже чекали, гладили живіт, слухали, приносили іграшки і розмовляли з братом і сестрою. Але по 10 раз в день запитували - ну коли буде вилазити, хочемо пограти. Подарунки від молодших не дарували, навпаки - старші самі несли подарунки!

Старший брат завжди молодшому радий. Ну, а якщо буде сестра, вона за ним буде під захистом завжди... Коли діти люблять, вони не ревниві...

У моїх дочок три роки різниця. Старша дочка все просила купити їй велику ляльку Катю, і я пояснила їй, що скоро купимо і їй буде дуже з нею весело, так ми і чекали цієї покупки, поки вона не збулася! З перших днів вона вважала її своєю, купати допомагала, пелюшки принести тощо. Все проходило у грі для моєї старшої донечки, яка виробляла в ній любов, відповідальність, увагу! Зараз вони дорослі, але їх стосункам можна тільки радіти та дивуватися, як вони близькі і кохані один одному!

Старшій було 5. У мене був жахливий токсикоз, я так і казала, що я вагітна. Що у мені зростає нова людина. І що вона народиться дуже маленькою, буде потребувати допомоги. Часто показувала їй фото її ж в такому віці, розповідала, що вона вміла, що хотіла в такому віці. Але вона у мене "маленький філософ" була.

Моєму синові було 2 роки, коли народилася дочка. Я теж пояснювала, але дитина ще не дуже сприймала. Ми теж купили подарунок - машинку від сестрички, яку прямо в пологовому будинку дали синові. Дуже переживала, що у нього буде стрес від появи другої дитини, яка відвернула всю увагу мами від нього. Бувало всяке, іноді казав - навіщо я її народила. Роками працюю над тим, щоб у них були хороші дружні стосунки. Пускати на самоплив вважаю неправильним. Одні діти відразу подружаться, а деяким треба допомогти. Особливо, коли діти дуже різні за темпераментом. Успіхів вам!

У моїх різниця 3 роки. Супер! Жодних ревнощів не було, дуже чекав син сестричку, завжди голосно кричав у живіт - мовляв, інакше не почує! Різниця маленька, бо у нас дуже природно донька з'явилася, старший і не зрозумів різниці, як завжди, з нами була!

Привезли з пологового будинку з подарунком. Старший знав, що у нього буде сестра, з якою вони будуть дружити, старшому ще 2-х навіть не було, коли народилася молодша. Так от, привезли подарунок і сестру, а він розпакував подарунок і почав будити сестру, яка прийшла в автокріслі, мовляв, "давай вставай, пішли грати, тебе ж для того привезли"!

Ми дарували подарунок. Дуже гарну дитячу книжку! Доньці тоді було 3 роки і вона дуже зраділа, що брат прийшов до неї "не з порожніми руками"!

Фото: скрін коментарів instagram.com/jamalajaaa

Раніше ми писали про те, що Джамала на День вишиванки 21 травня вирішила показати свою значну колекцію вбрання в національному стилі.

Також нещодавно вагітна Джамала провела експеримент і раптово змінила колір волосся.