У Дюссельдорфі на протесті поліція побила журналістів відомого агентства

Співробітники поліції побили журналістів німецького агентства DPA в Дюссельдорфі. Вони були присутні на акції протесту проти законопроекту про масові збори у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Зокрема, напали на фотографа DPA і щонайменше ще на одного журналіста.

Представник поліції Дюссельдорфа спочатку уточнив, що у поліції були причини для операції, на протесті застосовували піротехніку. Однак пізніше в поліції повідомили про плани почати розгляд.

Протест в Дюссельдорфі організувала коаліція лівих організацій, при цьому в акції приєдналися групи футбольних фанатів. В акції взяло участь близько 6 тисяч осіб.

Протестувальники виступають проти законопроекту коаліції Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), яким, зокрема, пропонується заборонити учасникам мітингів виступати в уніформі або однотипному одязі. Під дію законопроекту потрапляють активісти "Чорного блоку"і" жовтих жилетів".