Дюбуа опоздал на бой с Усиком из-за вечеринки и угрожал сорвать поединок, - СМИ

Детали скандального опоздания

Поединок, в котором Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде, вернув себе пояс IBF, состоялся на знаменитой арене "Уэмбли".

По информации инсайдеров, украинец прибыл на бой вовремя, тогда как его соперник появился аж на 45 минут позже.

Это означало, что у британца оставалось менее двух часов до выхода на ринг, что крайне мало для надлежащей подготовки и разминки.

Команда Дюбуа официально не комментировала причин опоздания, однако соведущий спортивной программы talkSPORT Breakfast Саймон Джордан утверждает, что виной всему стала вечеринка, которую устроил отец боксера.

Что известно о вечеринке?

Вечеринка состоялась в день боя прямо в доме Даниэля Дюбуа. На нее было приглашено от 50 до 70 человек.

По словам Джордана, Даниэль даже не был знаком с большинством гостей и был вынужден на некоторое время покинуть собственный дом, чтобы избежать нежелательного общения.

Это "празднование" не только привело к опозданию, но и создало дополнительные логистические проблемы. Гостей должны были перевезти на "Уэмбли" автомобилями, на одном из которых должен был ехать и сам боксер.

Однако, как сообщают британские СМИ, Дюбуа на арену вез его отец на неаккредитованном автомобиле. Из-за этого и из-за толпы возле стадиона, боксеру пришлось идти пешком до входа.

Ситуация обострилась уже на входе в "Уэмбли". Окружение Дюбуа якобы начало угрожать охранникам, что в случае отказа пропустить гостей, сам боксер откажется выходить на ринг.

"Я не ищу оправданий, но просто говорю, что не уверен, что подготовка в день боя была на том уровне, на котором должна была бы быть. Я не говорю, что Александр Усик не сделал бы с Дэниелом Дюбуа то же самое, но такая ситуация ему точно не помогла", - сказал Джордан.