По диханню: у Польщі розробили моментальний COVID-тестер

Участь у презентації приладу прийняв глава держави Анджей Дуда.

Він сподівається, що прилад швидко пройде клінічні дослідження і вийде в масове виробництво.

"Я сподіваюся, що це відкриття спростить життя людям в усьому світі", - зазначив Дуда.

Польський лідер повідомив, що сам перевірився на COVID-19 на цьому апараті - і отримав негативний результат.

Відзначається, що апарат діє за принципом алкотестера: людина видихає повітря в трубку - і через кілька секунд на екрані з'являється результат тесту на коронавірус.

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