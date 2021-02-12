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По диханню: у Польщі розробили моментальний COVID-тестер

Новость на русском → Польща, П'ятниця 12 лютого 2021 10:21
По диханню: у Польщі розробили моментальний COVID-тестер Фото: Анджей Дуда з тестером (prezydent.pl)
Автор: Юлія Струк

У Польщі компанія ML System представила пристрій, який дозволяє виявити COVID-19 всього за 10 секунд. Воно аналізує дихання людини.

Про це повідомляє прес-служба президента Польщі.

Участь у презентації приладу прийняв глава держави Анджей Дуда.

Briefing prasowy Prezydenta RP

#NaŻywo Briefing prasowy Prezydenta RP po wizycie w siedzibie firmy ML System S.A.

Posted by Kancelaria Prezydenta RP on Thursday, February 11, 2021

Він сподівається, що прилад швидко пройде клінічні дослідження і вийде в масове виробництво.

"Я сподіваюся, що це відкриття спростить життя людям в усьому світі", - зазначив Дуда.

Польський лідер повідомив, що сам перевірився на COVID-19 на цьому апараті - і отримав негативний результат.

Відзначається, що апарат діє за принципом алкотестера: людина видихає повітря в трубку - і через кілька секунд на екрані з'являється результат тесту на коронавірус.

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Нагадаємо, в Польщі з початку масової вакцинації населення щеплення отримали понад 1,7 млн громадян. Після цього у більш ніж 1,5 тисячах випадків були зафіксовані побічні наслідки, в тому числі 11 закінчилися летально.

Як писало РБК-Україна, за перші три місяці 2021 року в Польщі планують вакцинувати від коронавірусу 3 млн осіб.

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