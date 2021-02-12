По диханню: у Польщі розробили моментальний COVID-тестер

У Польщі компанія ML System представила пристрій, який дозволяє виявити COVID-19 всього за 10 секунд. Воно аналізує дихання людини.

Участь у презентації приладу прийняв глава держави Анджей Дуда.

Briefing prasowy Prezydenta RP #NaŻywo Briefing prasowy Prezydenta RP po wizycie w siedzibie firmy ML System S.A. Posted by Kancelaria Prezydenta RP on Thursday, February 11, 2021

Він сподівається, що прилад швидко пройде клінічні дослідження і вийде в масове виробництво.

"Я сподіваюся, що це відкриття спростить життя людям в усьому світі", - зазначив Дуда.

Польський лідер повідомив, що сам перевірився на COVID-19 на цьому апараті - і отримав негативний результат.

Відзначається, що апарат діє за принципом алкотестера: людина видихає повітря в трубку - і через кілька секунд на екрані з'являється результат тесту на коронавірус.

Новина доповнюється