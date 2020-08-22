Двом бригадам Нацгвардії присвоєно почесні найменування

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування двом бригадам Національної гвардії України. Бригади отримали найменування за бойові заслуги, високий професіоналізм та зразкове виконання завдань особовим складом.

Про це йдеться на офіційному сайті Офісу президента України.

Так, указом №336/2020 4-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України було присвоєно ім'я Героя України сержанта Сергія Михальчука.

Наступним президентським указом №337/2020 почесне найменування "Хортиця" було присвоєно 23 окремій бригаді охорони громадського порядку Національної гвардії України.

Укази набирають чинності з дня опублікування.

Нагадаємо, почесні найменування трьом бригадам Сухопутних військ Збройних сил України присвоїв президент Зеленський на початку травня.

Крім того, 5 військових підрозділів отримали почесні найменування до Дня Збройних сил України у грудні минулого року.