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Двох лікарів у Китаї засудили за невірний діагноз: лікували лихоманку замість COVID

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Китай, Середа 27 жовтня 2021 15:22
Двох лікарів у Китаї засудили за невірний діагноз: лікували лихоманку замість COVID Фото: двох лікарів у Китаї засудили за невірний діагноз (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Китаї двох лікарів засудили до 15 років позбавлення волі. Їх звинуватили в неправильному встановленні діагнозу - лікували лихоманку замість COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За інформацією ЗМІ, одного із медиків звинуватили у порушенні протоколу лікування коронавірусу. Так, він не протестував пацієнта на можливе інфікування COVID-19, а лікував лихоманку, що призвело до локального спалаху хвороби.

Крім того, іншого медпрацівника звинуватили в тому, що лікував того ж пацієнта в приватному порядку без попереднього дозволу медзакладу в період боротьби з пандемією.

"Обох лікарів було засуджено за порушення закону Китаю про профілактику та контроль інфекційних захворювань та засуджено до 15 місяців тюремного ув'язнення", - вказано в повідомленні.

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