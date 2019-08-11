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Двох терористів затримали за вбивство солдата армії Ізраїлю

Новини » Надзвичайні події    11.08.2019 - 04:00
Двох терористів затримали за вбивство солдата армії Ізраїлю
Фото: армія Ізраїлю (twitter.com/IDF)

Ізраїльські військові провели спецоперацію

Армія оборони Ізраїлю в ході спецоперації в суботу, 10 серпня, затримала двох терористів, підозрюваних у вбивстві ізраїльського солдата. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу армії.

У спецоперації взяли участь також Служби загальної безпеки (ШАБАК), поліція і прикордонна поліція. Операція ізраїльських військових з затримання нападників тривала два дні.

"Були заарештовані двоє підозрюваних у вбивстві солдата Двира Сорека... Військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю конфіскували автомобіль, який використовувався підозрюваними при нападі", - додали в прес-службі.

За даними ЗМІ Ізраїлю, тіло 19-річного солдата Двіра Сорека з ножовими пораненнями виявили рано вранці в четвер, 8 серпня. Він був убитий в безпосередній близькості від єврейського поселення на північ від великого палестинського міста Хеврон на Західному березі річки Йордан.

 

Фото: затримання терористів (twitter.com/IDF)

Нагадаємо, в кінці липня глава Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що вирішив призупинити виконання угод з Ізраїлем на тлі погіршення відносин між двома сторонами.

 

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