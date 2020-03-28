У двох областях зафіксували понад 30 нових випадків захворювання коронавірусом

У Тернопільській та Чернівецькій областях зафіксували понад 30 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві органи влади.

Так, голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук повідомив, що в області зафіксовано 12 нових випадків інфікування SARS-CoV-2 станом на 22:00 27 березня.

"Сьогодні наш лабораторний центр обробив 50 зразків пацієнтів з підозрою на коронавірус ... З цих 12 осіб переважна більшість старшого віку, понад 50 років", - повідомив він.

У Тернопільській області кількість інфікованих за день зросла на 17 осіб і склала 43 людини. При цьому коронавірусом заразилися майже 20 медиків. Як зазначили в Тернопільському штабі боротьби з коронавірусом, 7 осіб залишаються під підозрою.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердилося понад 90 нових випадків захворювання коронавірусом. Найбільше хворих налічується в Чернівецькій області та столиці України - Києві. В цілому хворих - 310.

Як писало раніше РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 17 тисяч громадян України, яких повернуть з-за кордону, пройдуть обсервацію.