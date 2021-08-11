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У двох областях України найзагрозливіша ситуація з коронавірусом, - вчені

Автор: Анастасія Рокитна

Вчені Національної академії наук України повідомили про загрозливу ситуацію з коронавірусом в двох областях. Мова йде про Херсонську та Одеську області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАН.

Вони повідомили, що стрімко зростає захворюваність у західних регіонах на тлі низького її рівня.

"Найзагрозливішою є ситуація у Херсонській та Одеській областях", - йдеться у прогнозі вчених.

Крім того, у НАН повідомили, що швидко збільшується число позитивних тестів у Києві, хоча кількість госпіталізацій зростає повільно.

Нагадаємо, МОЗ повідомив про 1122 нових заражень коронавірусом в Україні.

Раніше повідомлялось, що вчені прогнозують ріст числа добових COVID-випадків з наступного тижня.

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