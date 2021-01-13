У двох областях України проводять недостатню кількість тестів на COVID

В Україні у двох областях проводять недостатню кількість тестувань на коронавірус. У Закарпатській та Львівській областях роблять 46,4 і 47,5 тестів відповідно при нормі 48 на 100 тисяч населення.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

В середньому в Україні проводять 90,1 тестування на COVID-19. Найбільше тестів роблять у Києві - 256,1.

При цьому в країні продовжує знижуватися динаміка захворюваності коронавірусом. Станом на 13 січня на 100 тисяч населення цей показник становить 224,5. Це в 5,6 раза більше норми, яка складає 40. Найгірша ситуація у Запорізькій області - 365,4. У Києві цей показник становить 312,1. Найкраща ситуація в Кіровоградській області - 79,5.

Також в Україні немає жодної області, де лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 50%. В середньому по країні заповнені 32,9% ліжок. Всього введено 66 260 таких ліжок.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 6409 нових випадків COVID-19. Найбільше нових випадків у Києві, Запорізькій та Харківській областях.

Також РБК-Україна писало, що з середини грудня в Україні щотижнева кількість проведених ПЛР-тестів скоротилося на 36%.