У двох німецьких землях зафіксували коронавірус

У Німеччині у північних регіонах зафіксували два нові випадки захворювання на новий тип коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.

Зазначається, що стан чоловіка із району Гайнсберг у Північному Рейні-Вестфалії, який потрапив до лікарні із симптомами тяжкої пневмонії, вважають критичним, тому його перевели до університетської лікарні в Дюссельдорфі.Відомо, що він був у контакті з другом, який їздив до Китаю у справах.

"Два нові випадки зараження коронавірусом виявлено у Баден-Вюртемберзі та Північному Рейні-Вестфалії. Обох інфікованих лікують у клініках", - йдеться у повідомленні.

Також другий заражений це 25-річний чоловік з округу Геппінген, Баден-Вюртемберг. Він раніше бував у Мілані, де, можливо, і заразився.

Крім того, у Гайнсбергу вирішили припинити на кілька днів зайняття в дитячих садках та школах, а також закрити районну адміністрацію. Планується призупинення руху громадського транспорту.

Нагадаємо, в Італії вже підтвердили понад 320 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Серед заражених - 4 дітей у віці від 4 до 15 років.

Також РБК-Україна повідомляло про перший випадок смерті від інфекції у Франції. У паризькій лікарні Сальпетрієр у ніч на середу помер 60-річний чоловік, який знаходився у дуже важкому стані.