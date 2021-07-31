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Двох грузинських дзюдоїстів вигнали з Олімпіади в Токіо за порушення COVID-протоколів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Двох дзюдоїстів збірної Грузії вигнали з Олімпійських ігор в Токіо за порушення COVID-протоколів. Вони покинули село спортсменів, щоб оглянути визначні пам'ятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Kyodo.

За даними видання, з Олімпіади вигнали срібних призерів ігор з дзюдо Важу Маргвелашвілі і Лашу Шавдатуашвілі. Відзначається, що спортсмени були помічені у вівторок ввечері у формі грузинської команди біля Токійської вежі.

Представник оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо Масанорі така завив, що це був "кричущий випадок" порушення правил, і порушникам більше не дозволяють брати участь в Олімпійських іграх.

Агентство нагадало, що за covid-протоколами ігор в Токіо спортсменам забороняється залишати Олімпійське село і гуляти містом, відвідувати туристичні райони, магазини, ресторани, бари або тренажерні зали, а також користуватися громадським транспортом.

Нагадаємо, 29 липня трьох українських легкоатлетів відсторонили від участі в Олімпійських іграх у Токіо.

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