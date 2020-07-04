У двох американських містах сталася стрілянина в ТЦ, є постраждалі

В американських містах Гувер (штат Алабама) і Брейнтрі (штат Массачусетс) відбулася стрілянина. В результаті інцидентів постраждали щонайменше п'ять осіб.

Як повідомляє в Twitter міська поліція Гувера, під час стрілянини в торговому центрі Riverchase Galleria були поранені щонайменше чотири людини. Їх госпіталізували до місцевих лікарень. Про їхній стан не повідомляється.

У поліції також повідомили, що поки не встановили причини стрілянини, і скільки людина в ній брали участь.

За даними поліції міста Брейнтрі, під час стрілянини в торговому центрі South Shore Plaza постраждала 15-річна дівчина. Її госпіталізували з пораненнями, що не загрожують життю.

Поліція затримала двох чоловіків, підозрюваних в причетності до інциденту.

Нагадаємо, У Києві чоловік влаштував стрілянину, потерпілий три дні був у комі.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську невідомий влаштував стрілянину, а в результаті інциденту поранення отримав 45-річний чоловік; в області вводили оперативний план "Сирена".