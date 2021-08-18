RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У двох американських чиновників у Німеччині виявили симптоми "гаванського синдрому"

Автор: Марія Кучерявець

У Німеччині двоє американських чиновників скаржилися на симптоми "гаванського синдрому". Це перші випадки виникнення такої симптоматики в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street journal.

"Це перші випадки, які були зареєстровані в країні НАТО, в якій розміщені американські війська і ядерна зброя", - йдеться в повідомленні.

Як стверджували дипломати, останніми місяцями вони відчували нудоту, головний біль, біль у вухах, втому, безсоння та безсилля.

Крім цього повідомляється про аналогічні інциденти серед американських чиновників і в інших європейських країнах, але деталі наразі не висвітлюють.

Вказано, що жертвами "гаванського синдрому" стали співробітники розвідки або дипломати, що працюють над питаннями, пов'язаними з Росією, такими як експорт газу, кібербезпека і політичне втручання.

У США припускають, що скарги можуть бути пов'язаними з використанням мікрохвильової зброї.

У ЗМІ додають, що вперше набір таких симптомів уперше був зареєстрований у 2016 році на Кубі, через що отримав назву "гаванського".

Згодом дипломати в розвідники почали скаржитися на схожу симптоматику в Китаї, Росії, Австрії, Польщі та Вашингтоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОСполучені Штати АмерикиГермания