У двох американських чиновників у Німеччині виявили симптоми "гаванського синдрому"

У Німеччині двоє американських чиновників скаржилися на симптоми "гаванського синдрому". Це перші випадки виникнення такої симптоматики в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street journal.

"Це перші випадки, які були зареєстровані в країні НАТО, в якій розміщені американські війська і ядерна зброя", - йдеться в повідомленні.

Як стверджували дипломати, останніми місяцями вони відчували нудоту, головний біль, біль у вухах, втому, безсоння та безсилля.

Крім цього повідомляється про аналогічні інциденти серед американських чиновників і в інших європейських країнах, але деталі наразі не висвітлюють.

Вказано, що жертвами "гаванського синдрому" стали співробітники розвідки або дипломати, що працюють над питаннями, пов'язаними з Росією, такими як експорт газу, кібербезпека і політичне втручання.

У США припускають, що скарги можуть бути пов'язаними з використанням мікрохвильової зброї.

У ЗМІ додають, що вперше набір таких симптомів уперше був зареєстрований у 2016 році на Кубі, через що отримав назву "гаванського".

Згодом дипломати в розвідники почали скаржитися на схожу симптоматику в Китаї, Росії, Австрії, Польщі та Вашингтоні.