У двох аеропортах України встановлять лабораторії для перевірки на COVID-19

У двох українських міжнародних аеропортах встановлять лабораторії для проведення ПЛР-досліджень на коронавірус. Тести будуть робити прибуваючим пасажирам для уникнення самоізоляції.

Про це на нараді в Офісі президента заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами Криклія, наразі Міністерство інфраструктури працює над пришвидшенням встановлення лабораторій в аеропортах Києва та Львова.

Крім того, для уникнення скупчення людей біля лабораторій планується надсилати результати тестів до додатку "Дій вдома". Зараз ведуться перемовини з Міністерством цифрової трансформації.

"Це дасть змогу зменшити час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули до України", - пояснив Криклій.

Нагадаємо, станом на сьогодні громадяни, що прибувають в Україну з країн "червоної зони", повинні в обов'язковому порядку проходити двотижневу самоізоляцію. Однак, якщо результат тесту в аеропорту буде негативним - громадяни будуть звільнятися від обов'язкового карантину.

Список країн "червоної зони" нещодавно оновили в українському Міністерстві охорони здоров'я.