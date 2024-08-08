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Двум российским военным сообщили о подозрении за пытки офицера СБУ в Буче

Четверг 08 августа 2024 12:31
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Двум российским военным сообщили о подозрении за пытки офицера СБУ в Буче Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины и Национальная полиция собрали доказательную базу против двух российских военных, которые во время оккупации Бучи замучили до смерти полковника Алексея Телиженко, помощника ректора Национальной академии СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подозреваемыми являются командир 175-го отдельного разведывательного батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск РФ подполковник Денис Суворов и его заместитель, капитан Аслан Каскулов.

В начале полномасштабного вторжения они участвовали в захвате территории Киевской области и проводили так называемые "зачистки". Под их руководством подчиненные врывались в дома местных жителей и похищали их.

6 марта 2022 года во время одного из таких рейдов в Буче российские военные заключили Алексея Телиженко и привезли его в командный пункт в лесополосе вблизи Ворзеля. Суворов и Каскулов приказали своим подчиненным привязать украинского офицера к дереву и начали его пытать.

По данным следствия, Суворов лично наносил удары руками и ногами по голове и туловищу потерпевшего, а затем втыкал в рану на голове деревянный кол. Пытки продолжались несколько часов, после чего полубессознательного Телиженко бросили в яму, где он умер от полученных травм и холода.

После деоккупации Киевщины тело замученного офицера было найдено на месте преступления вместе с еще восемью убитыми мирными жителями.

Следователи СБУ заочно сообщили Суворову и Каскулову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для их поиска и наказания.

Двум российским военным сообщили о подозрении за пытки офицера СБУ в Буче

Ранее СБУ установила личность российского военного преступника, участвовавшего в пытках гражданских во время оккупации части территории Киевской области.

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Служба безопасности Украины Буча
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