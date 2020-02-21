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У двох эвакурованных з лайнера Diamond Princess виявили коронавірус

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Одну з тих, що заразилися помістили на караантин

У двох громадян Австралії, яких евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess в Японії, виявлений коронавірус 2019-nCoV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Однією з хворих стала 24-річна дівчина з південної частини країни. Перед вильотом в Австралію діагностика не показала наявність у неї коронавіруса, однак вона поскаржилася на схожі на грип симптоми. По прильоту додому її помістили в карантин в аеропорту Дарвіна. Наступні тести дали позитивну реакцію на 2019-nCoV.

Зараз дівчина доставлена в Королівську лікарню Аделаїди, де буде знаходиться в ізоляції.

Раніше повідомлялося, що в Японії підтвердили, що новий коронавірус виявлений ще у 13 осіб, що перебувають у карантин на круїзному судні Diamond Princess.

РБК-Україна писало, загальна кількість інфікованих на лайнері Diamond Princess становить 621 осіб. Зазначимо, у середу, 19 лютого, на круїзному лайнері Diamond Princess частково зняли карантин. Після двох тижнів карантину перші 500 пасажирів лайнера зійшли на берег. Всього на борту 3700 чоловік.

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