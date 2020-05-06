В Україні захворіли коронавірусом ще два прикордонники

Протягом останніх 24 годин коронавірусну інфекцію виявили у двох українських прикордонників з Закарпатської та Сумської області. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, за минулу добу було зареєстровано два нових випадки захворювання представників Державної прикордонної служби України з Закарпатської та Сумської області. Наразі під наглядом медиків перебувають понад 300 прикордонників, які контактували з хворими.

За весь час у результаті тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України на COVID-19 зафіксовано 20 випадків зараження коронавірусом, з них одужали 4 військовослужбовці, та ще 16 осіб продовжують лікування.

Як зазначається, задля запобігання поширення коронавірусної інфекції серед прикордонників, у Держприкордонслужбі змінили графіки роботи, щоб зменшити кількість фізичних контактів. Максимально використовуються можливості дистанційної форми, телефонного та відео-селекторного зв’язку тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Державній прикордонній службі України одужали ще троє співробітників від коронавірусу COVID-19.

Разом з тим, за кордоном на лікуванні від коронавірусної інфекції перебувають 160 громадян України.