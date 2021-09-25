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Двоє на одного: 1000-сильна Tesla Model S позмагалася з двома найшвидшими супербайком світу

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Субота 25 вересня 2021 09:42
Двоє на одного: 1000-сильна Tesla Model S позмагалася з двома найшвидшими супербайком світу Заїзд Tesla Model S Plaid в дрегу з супербайком (Фото: скріншот YouTube))
Автор: Олександр Мороз

Найпотужніша Tesla Model S у версії Plaid позмагалася з двома найшвидшими супербайком світу. Суперниками стали Suzuki Hayabusa і Kawasaki ZX-14R.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Edmunds. .

Так звані супербайки завжди були королями доріг – завдяки малій вазі і високій питомій потужності. Наприклад, на початку 1970-х найпотужніші з маслкарів і суперкарів насилу вкладалися в 13 секунд на дреговой дистанції в В чверть милі (402 метри). А Kawasaki Z1 з 900-кубовим движком міг пролетіти цю відстань всього за 12,6 секунди.

З тих пір техніка пішла далеко вперед і на сцену вийшли електрокари. І навіть цілком стандартна Tesla Model S цілком може потягатися з більшістю сучасних спортбайків. YouTube-каналі Edmunds опублікував цікавий відеоролик в якому електрокару Tesla Model S Plaid протистоять у дрегу Suzuki Hayabusa і Kawasaki ZX-14R - найшвидші серійні мотоцикли з тих, що зараз продаються.

Двоє на одного: 1000-сильна Tesla Model S позмагалася з двома найшвидшими супербайком світу

Model S Plaid оснащується трьома електричними моторами сумарної 1020 кінських сил. Розгін до сотні займає у електромобіля всього 2 секунди.

Мотоцикл Suzuki Hayabusa оснащений 1,3-літровим бензиновим мотором потужністю 188 кінських сил. Що стосується супербайка Kawasaki ZX-14R, то у 1,4-літровим мотором з віддачею 208 кінських сил. При цьому мотоцикли значно легше електрокара.

Двоє на одного: 1000-сильна Tesla Model S позмагалася з двома найшвидшими супербайком світу

І жоден з них не зміг перемогти Tesla при старті з місця. Хоча при заїзді з ходу були варіанти. Загалом, дивіться самі.

Нагадаємо, що кросовер Tesla X тричі обігнав Ferrari F430 у заїздах на 402 метри. За неофіційними даними, час проходження Model X дрегової дистанції в чверть милі становить 11,7 секунди.

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