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Двоє футболістів збірної України одужали від коронавірусу

П'ятниця 16 жовтня 2020 22:14
Двоє футболістів збірної України одужали від коронавірусу
Фото: Андрій Пятов (ffu.ua/Павло Кубанов)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 16 жовтня, усі футболісти, тренери та працівники "Шахтаря", які беруть участь у процесі підготовки до матчу зі "Львовом", здали тести на COVID-19. У голкіпера Андрія Пятова та у півзахисника Тараса Степаненко результати тестів - негативні.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Як повідомляється, у Пятова та Степаненка режим самоізоляції добігає кінця, й вони мають пройти медогляд, за підсумками якого буде визначено день повернення до тренувального процесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що дев'ять футболістів "Шахтаря" отримали позитивні результати тестів на COVID-19.

Також РБК-Україна повідомляло, що коронавірусом заразилися відразу два голкіпера збірної України по футболу - Андрій Лунін і Юрій Паньків.

Крім того, в українському футбольному клубі "Олександрія" зафіксували спалах коронавірусу.

Разом з тим, у полтавському футбольному клубі "Ворскла" стався спалах коронавірусу.

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