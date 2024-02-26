Двое детей в Черновицкой области отравились угарным газом

Двое детей из Черновицкой области отравились угарным газом. Они были госпитализированы в местную больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Сегодня в больницу в город Вижница госпитализированы двое детей 2020 и 2016 годов рождения. Диагноз - отравление угарным газом", - отмечают спасатели.
В сообщении говорится, что предварительной причиной несчастного случая стала неисправность печного отопления.
Также в ГСЧС напомнили правила пользования печным отоплением, и отмечают необходимость:
Кроме того, спасатели призвали не оставлять детей без присмотра и беречься самим.
Напомним, в начале февраля В Житомирской области произошла трагедия из-за отравления угарным газом. Тогда в частном доме погибли семь человек.
3 января в одной из квартир многоэтажки города Чоп в Закарпатье семья пострадала от, вероятно, отравления угарным газом.
А 23 декабря в Шосткинском районе Сумской области семья отравилась угарным газом. Два человека погибли.
Также в начале ноября в Ужгороде целая семья отравилась угарным газом. Среди пострадавших двое детей 11 и 9 лет, а также 6-месячный младенец.
В Минздраве дали советы, как уберечься от отравления угарным газом.
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