Рух на трасі Київ-Чоп частково відновили після ДТП з цистерною

Рух на трасі Київ-Чоп між населеними пунктами Кізлів та Буськ частково відновлено. Патрульні забезпечили реверсний рух однією смугою.
На місці працює техніка, за допомогою якої намагаються остаточно прибрати вантажівку з проїжджої частини.
Як повідомлялося, затор в кілька кілометрів завдовжки в обидві сторони траси Київ-Чоп виник сьогодні близько 9:00 унаслідок потрійного ДТП - два легкових автомобілі зіткнулися з вантажівкою, що перевозила бітум.
Вантажівка впала на бік і її розвернуло поперек дороги, що серйозно ускладнило рух на цій ділянці траси.
Унаслідок зіткнення постраждали водій одного з легкових автомобілів і водій вантажівки. Зараз поліції повідомила, що водій легкового автомобіля помер від отриманих травм.
Нагадаємо, раніше на трасі Дєва-Недлак у Румунії сталася дорожньо-транспортна пригода за участі громадян України, які прямували мікроавтобусом з України до Чеської республіки. Загинули двоє українців.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві водій скоїв 18 дорожньо-транспортних пригод за добу.