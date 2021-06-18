RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рух на трасі Київ-Чоп частково відновили після ДТП з цистерною

Автор: Артур Родивилов

Рух на трасі Київ-Чоп між населеними пунктами Кізлів та Буськ частково відновлено. Патрульні забезпечили реверсний рух однією смугою.

Про це повідомляє прес-служба управління патрульної поліції у Львівській області.

На місці працює техніка, за допомогою якої намагаються остаточно прибрати вантажівку з проїжджої частини.

Як повідомлялося, затор в кілька кілометрів завдовжки в обидві сторони траси Київ-Чоп виник сьогодні близько 9:00 унаслідок потрійного ДТП - два легкових автомобілі зіткнулися з вантажівкою, що перевозила бітум.

Вантажівка впала на бік і її розвернуло поперек дороги, що серйозно ускладнило рух на цій ділянці траси.

Унаслідок зіткнення постраждали водій одного з легкових автомобілів і водій вантажівки. Зараз поліції повідомила, що водій легкового автомобіля помер від отриманих травм.

Нагадаємо, раніше на трасі Дєва-Недлак у Румунії сталася дорожньо-транспортна пригода за участі громадян України, які прямували мікроавтобусом з України до Чеської республіки. Загинули двоє українців.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві водій скоїв 18 дорожньо-транспортних пригод за добу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПтранспорт