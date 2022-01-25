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Рух у напрямку столиці ускладнений через ДТП на трасі Київ-Одеса: є потерпілі

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 25 січня вранці сталося ДТП на трасі Київ-Одеса. Внаслідок чого рух у напрямку столиці ускладнений, є потерпілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Київської області.

"Близько 05:00 поблизу селища Глеваха сталася ДТП за участю легковика Toyota. Попередньо: є потерпілі. Ускладнено рух в напрямку міста Київ. Організовано об’їзд зустрічною смугою", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, до водіїв звертаються з проханням завчасно планувати свої маршрути, враховуючи вказану інформацію.

Фото: на трасі Київ-Одеса сталося ДТП (t.me/kyivregionpatrolpolice)

Нагадаємо, вчора 24 січня, під Києвом легковий автомобіль влетів під фуру. Внаслідок ДТП загинуло четверо людей.

Додамо, у Хмельницькому сталася смертельна ДТП за участю митника. Внаслідок аварії загинула 90-річна жінка.

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ДТПОдеса