Рух у напрямку столиці ускладнений через ДТП на трасі Київ-Одеса: є потерпілі

Сьогодні, 25 січня вранці сталося ДТП на трасі Київ-Одеса. Внаслідок чого рух у напрямку столиці ускладнений, є потерпілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Київської області.
"Близько 05:00 поблизу селища Глеваха сталася ДТП за участю легковика Toyota. Попередньо: є потерпілі. Ускладнено рух в напрямку міста Київ. Організовано об’їзд зустрічною смугою", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, до водіїв звертаються з проханням завчасно планувати свої маршрути, враховуючи вказану інформацію.
Фото: на трасі Київ-Одеса сталося ДТП (t.me/kyivregionpatrolpolice)
Нагадаємо, вчора 24 січня, під Києвом легковий автомобіль влетів під фуру. Внаслідок ДТП загинуло четверо людей.
Додамо, у Хмельницькому сталася смертельна ДТП за участю митника. Внаслідок аварії загинула 90-річна жінка.