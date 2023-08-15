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Две российские ДРГ пыталась пройти в Черниговскую область, но их с боем выгнали

Фото: Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Северной операционной зоне, в пределах Новгород-Северской территориальной общины, пресечена очередная вражеская попытка пересечения государственной границы Украины со стороны РФ.

Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По его данным, приближение к контрольной полосе с разных сторон двух вооруженных групп боевиков заметил часовой поста наблюдения, завязался стрелковый бой.

Сразу по решению старшего командира по диверсионным силам противника было нанесено огневое поражение по артиллерии. Одновременно к государственной границе выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения, сообщил Наев.

По предварительным данным, диверсионно-разведывательные группы состояли из пяти и семи боевиков соответственно.

"Понеся потери ранеными и убитыми, враг отошел в обратном направлении", - написал генерал.

Российские ДРГ на севере

По данным Сергея Наева, российские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются пересечь границу в Сумской и Черниговской областях.

В частности, 1 августа была попытка прорыва украинской границы в Черниговской области ДРГ, которая среди бела дня начала обстреливать пограничную полосу из автоматических гранатометов.

Кроме того, 12 августа в Сумской области на территорию Украины проникла российская ДРГ, состоявшая примерно из десяти человек.

В Сумской области объявили эвакуацию из 5-километровой приграничной зоны. Она связана с увеличением артиллерийских обстрелов и участившихся попыток российских ДРГ прорваться на территорию Украины.

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