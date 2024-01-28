За двое суток энергетики вернули свет для 1 тысячи семей в Донецкой области, - ДТЭК

В Донецкой области сохраняется тяжелая ситуация из-за активных боевых действий. Из-за обстрелов постоянно обесточиваются сети и оборудование. Несмотря на это за последние двое суток энергетикам удалось вернуть электричество почти для почти тысячи семей в Донецкой области.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз.

Специалисты энергокомпании приступают к ремонту сразу, как только стихают обстрелы и военные дают разрешение на проведение работ.

Напомним, с 15 по 21 января энергетики ДТЭК вернули свет 37,8 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за постоянных обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.