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За двое суток энергетики вернули свет для 1 тысячи семей в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: за двое суток энергетики вернули свет для 1 тысячи семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За 26 и 27 января специалисты ДТЭК смогли вернуть свет для почти 1 тыс. семей прифронтовой Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В Донецкой области сохраняется тяжелая ситуация из-за активных боевых действий. Из-за обстрелов постоянно обесточиваются сети и оборудование. Несмотря на это за последние двое суток энергетикам удалось вернуть электричество почти для почти тысячи семей в Донецкой области.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз.

Специалисты энергокомпании приступают к ремонту сразу, как только стихают обстрелы и военные дают разрешение на проведение работ.

Напомним, с 15 по 21 января энергетики ДТЭК вернули свет 37,8 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за постоянных обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

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Донецкая область