Дверь на замке и пьяный охранник? Главное о трагедии возле закрытого укрытия в Киеве

В результате ночной ракетной атаки на Киев погибли три человека. Обломки ракет упали на поликлинику в Деснянском районе и на людей, которые пытались спастись, но укрытие в больнице оказалось недоступным.

РБК-Украина собрало все, что известно об этой трагедии.

Обновлено на 13:45

Руководитель Деснянской окружной прокуратуры Киева Антон Ефимов утверждает, что укрытие в поликлинике все-таки было закрыто.

"Мы надеемся, что до конца рабочего дня установим круг лиц, ответственных за то, что это укрытие было закрыто, и люди не смогли в него попасть. А также тех, кто отвечает отвечают за контроль эксплуатации укрытия", - отметил он.

По его словам, виновным может грозить до 5 лет лишения свободы.

Что произошло

Воздушная тревога была объявлена в 02:50, а уже через 10 минут раздались первые взрывы. Обломки ракет упали на левобережной части Киева в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах.

Затем стало известно о падении обломков на детскую поликлинику в Деснянском районе, также были повреждены рядом стоящие здания. В результате погибли три человека - две женщины и ребенок. В общей сложности из-за ночной атаки еще 16 пострадавших - 9 человек госпитализировали, один из них - в тяжелом состоянии.

Фото: разрушения в Деснянском районе Киева (Виталий Носач/РБК-Украина)

Одна из женщин погибла на улице, когда шла к укрытию, которое оказалось закрытым. Очевидцы говорят, что обломки упали здесь через 10 минут после объявления тревоги.

"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все. Люди стучали, и в тот момент прилетело", - рассказал муж погибшей Ярослав.

Местные жители говорят, что не впервые не смогли попасть в это укрытие. По их словам, охранник объяснял это решением администрации, которая закрыла все входы. Один из очевидцев утверждает, что охранник сам закрылся в укрытии и был нетрезв. Женщины с детьми стучались, но он не открыл.

Кроме того, местные рассказывают, что людей неоднократно выгоняли из этого укрытия. Люди жаловались и просили обеспечить его работу, но в службе 15-51 отвечали, что связывались с администрацией, и с убежищем якобы все в порядке.

"Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые находятся на карте города и должны работать. Все решения по действиям ответственных лиц будут приняты сегодня", - прокомментировал трагедию мэр Виталий Кличко.

В связи с гибелью людей в Киеве отменили мероприятия ко Дню защиты детей.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска атаковали столицу 10 ракетами, в частности, 7 баллистическими "Искандер-М" и 3 крылатыми "Искандер-К". Противник запустил их из Брянской области, все воздушные цели были сбиты.

Отметим, в случае с баллистическими ракетами речь идет о малом времени подлета. Как правило, они долетают до района поражения за несколько минут.

Полиция уже взялась за расследование

Национальная полиция открыла уголовное дело по ч. 2 ст. 367 УКУ (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

"Укрытия должны быть круглосуточно открыты. Это вопрос жизни людей. Без преувеличения… В рамках расследования найдем и привлечем к ответственности всех виновных", - отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, спасатели и полицейские теперь будут регулярно проверять укрытия и бомбоубежища по всей Украине.

Как уточнил мэр Виталий Кличко, обломок упал у входа в поликлинику через 4 минуты после объявления воздушной тревоги. Следствие устанавливает, было ли укрытие закрытым. По его словам, школьное укрытие рядом с больницей было открыто и в нем находились люди.

С этого дня патрульная полиция Киева будет контролировать их работу. В частности, объезжать в комендантский час все укрытия, нанесенные на карту, и проверять, открыты они или нет.

Охранника проверяют на алкогольное опьянение

Пресс-секретарь главы Нацполиции Марьяна Рева сообщила, что охранника поликлиники забрали на медицинское освидетельствование. Следствие выясняет, был ли он пьян в ночь на 1 июня, как говорят очевидцы.

Она также отметила, что помимо уголовного дела по статье "служебная халатность" открыто еще одно - "оставление в опасности, повлекшее смерть лиц".

Следственные действия проводятся в том числе с охранником.

При этом, как заявил Кличко, он ничего не может сказать о том, был ли сторож пьян. Но тот тоже получил ранение и сейчас находится в больнице.

Он также пока не подтверждает и не опровергает информацию о закрытом укрытии.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко говорит, что согласно докладам спасателей, которые выводили людей, часть из них все-таки находилась в укрытии.

"Все пользовались этим укрытием через центральный вход, там рядом через 10 метров находится укрытие, оно было открытым. Был ли открыт центральный вход, сейчас Нацполиция опрашивает свидетелей и пострадавших. И когда это станет известным, тогда мы сделаем реальные выводы. Сейчас кого-то оправдывать или обвинять нет смысла", - добавил он.

Кличко хочет отстранить руководство поликлиники и Деснянского района

Кличко обратился в Офис президента и правительство, которые согласовывают назначение и увольнение глав районов Киева, с просьбой отстранить главу Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей на время расследования.

"Отстранен должен быть и руководитель медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация", - добавил мэр.