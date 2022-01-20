Дві українки вербували жінок для надання сексуальних послуг у Туреччині
Поліція викрила двох українок, які вербували для жінок надання послуг сексуального характеру. Зловмисниці "промишляли" у Київській області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.
За даними слідства, "бізнесмени" організували діяльність задля фінансової вигоди. Вони підбирали кандидаток з неблагонадійних і малозабезпечених сімей. Зловмисниці вмовляли їх заради фінансового благополуччя вирушити до Туреччини. Жінкам організовували переліт з аеропорту "Бориспіль".
Зловмисниць затримали правоохоронці. Вони провели обшуки, де вилучили речові докази злочинів. Також в однієї з них вдома знайшли понад три кілограми канабісу. Ймовірно, наркотики готували до продажу.
Фігуранткам справи оголошено підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, правоохоронці викрили "схему" продажу дітей іноземцям. Шістьом фігурантам, які встигли "заробити" на цьому 1,2 млн євро, повідомили про підозру.