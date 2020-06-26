Дві третини українців вірять у штучне походження коронавірусу

На початку червня 2020 року 66% українців вважали, що коронавірус був штучно розроблений. Обрали варіант, що коронавірус з’явився природним шляхом і потім поширився на світ, 18% респондентів.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, найбільше респондентів - кожен третій, 37% - обрали варіант, що коронавірус був "спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам". Ще 29% обрали варіант, що коронавірус "зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю".

Переважна більшість респондентів (70%) вважають, що коронавірус був штучно розроблений у Китаї. Ще 5% назвали США, 3% - Росію. Інші країни називалися рідше.

Крім того, 26% вважають, що Китай відповідальний за розробку і навмисне поширення коронавірусу. Далі йдуть США (11%) і Росія (2%). Інші відповіді називалися рідше. Половина респондентів (49%) не змогли відповісти на запитання щодо навмисного поширення.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 31 травня по 4 червня 2020 року методом CATI серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки не перевищує 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 41% опитаних українців, при цьому не робили б вакцинації 49% респондентів.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, в середині травня 57% українців більше побоювалися економічних наслідків від запровадження карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу.