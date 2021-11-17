RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Дві третини українців проти заборони на користування транспортом без COVID-сертифікату

Автор: Олександр Білоус

У листопаді 2021 року заборону користуватися громадським транспортом без COVID-сертифікату або тесту підтримують 29% українців, не підтримують - 64%. Заборону на відвідування громадських установ підтримують 39%, проти - 53%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас 55% респондентів підтримують обов'язкову вакцинацію представників певних сфер (вчителі, медики, державні службовці), 35% - проти цього.

Майже три чверті опитаних (71%) вважають порушенням прав введення обмежень щодо невакцинованих людей, 26% - протилежної думки.

При цьому 49% не підтримують політиків, які не вакциновані проти коронавірусу, 35% респондентів байдужі з цього приводу, 14% - підтримують таких діячів.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 10-13 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

За даними опитування Центру Разумкова, серед українців немає єдиної думки з питання, який спосіб боротьби з поширенням коронавірусу є найбільш дієвим. Близько третини опитаних (31,1%) назвали тотальну вакцинацію населення.

Читайте РБК-Україна в Google News