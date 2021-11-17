Дві третини українців проти заборони на користування транспортом без COVID-сертифікату

Водночас 55% респондентів підтримують обов'язкову вакцинацію представників певних сфер (вчителі, медики, державні службовці), 35% - проти цього.

Майже три чверті опитаних (71%) вважають порушенням прав введення обмежень щодо невакцинованих людей, 26% - протилежної думки.

При цьому 49% не підтримують політиків, які не вакциновані проти коронавірусу, 35% респондентів байдужі з цього приводу, 14% - підтримують таких діячів.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 10-13 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.