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Дві країни-сусідки України потрапили до трійки лідерів за смертністю від COVID

Автор: Іванна Шовкун

9 грудня найбільше смертей від коронавірусу зареєстрували у Росії. Далі в антирейтингу йдуть США та Польща.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Worldometers.

Вчора у світі зафіксували 7 492 смертельні випадки від COVID. Найбільше смертей на добу від коронавірусу в Росії (1 181), США (1 088), Польщі (562).

В Україні 9 грудня зареєстрували 465 смертей.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у США, Франції та Британії. Зокрема, у США зафіксували майже 111 тисяч, у Франції - 56 854 і в Британії майже 51 тисячу нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія та Польща. Україна - на 15 місці.

Нагадаємо, у Київській школі економіки прогнозують, що до кінця року в Україні буде вакциновано не менше 40% дорослих. Як і рекомендувала ВООЗ.

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